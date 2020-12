Laschet kündigt höhere gesetzliche Klimaschutzziele an

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen setzt sich höhere Ziele zur Verminderung der Treibhausgas-Emissionen. Das kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch in der letzten Sitzung des Düsseldorfer Landtags 2020 an. Noch in diesem Jahr werde das Klimaschutzgesetz novelliert, um ambitioniertere Werte festzuschreiben. Konkrete Vorgaben nannte er aber noch nicht.

Von dpa