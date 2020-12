Laumann verteidigt Kittel-Auftragsvergabe an van Laack

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat die umstrittene Auftragsvergabe ohne Ausschreibung für Kittel an die Firma van Laack verteidigt. «Es waren keine normalen Zeiten», sagte Laumann am Dienstag im Landtag und erinnerte an den Corona-Ausbruch im Kreis Heinsberg im Februar. Der Mangel bei der Schutzausrüstung für Personal im Pflege- und Medizinbereich sei plötzlich auch durch die unterbrochenen Lieferketten nach Asien groß gewesen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) habe außer dem Tipp keinen Einfluss genommen, sagte der Gesundheitsminister.