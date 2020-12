Hübscher wird neuer U19-Trainer bei Bayer Leverkusen

Leverkusen (dpa/lnw) - Sven Hübscher wird vom 1. Januar an neuer U19-Trainer beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen. Der 41-Jährige hat 16 Jahre im Nachwuchs- und Profibereich des FC Schalke 04 gearbeitet und war zuletzt als Cheftrainer für Preußen Münster in der 3. Liga tätig. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, erhält Hübscher einen Vertrag bis 2023. «Für den Übergang vom Junioren- in den Profi-Bereich ist die U19 von zentraler Bedeutung für uns. Deshalb haben wir einen Trainer gesucht, der seine Qualität in beiden Bereichen unter Beweis gestellt hat», sagte Bayers Sportdirektor Simon Rolfes.

Von dpa