6003 Corona-Neuinfektionen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen bleiben die Corona-Zahlen weiter hoch. In sieben Tagen gab es im Bundesland pro 100 000 Einwohner 176,5 Infektionen mit dem Virus. Das geht aus der Statistik des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstagmorgen hervor. Der Wert für Nordrhein-Westfalen lag damit erneut etwas unter dem Bundesdurchschnitt von 179,2. Aber gegenüber dem Mittwoch stieg der Wert in NRW leicht an: Am Mittwoch hatte er bei 172,5 gelegen.

Von dpa