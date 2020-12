Kurzarbeit verhindert Job-Verlust

Der massive Einsatz von Kurzarbeit sowie die Hilfen für Unternehmen haben einen dramatischen Anstieg der Arbeitslosenzahlen in NRW verhindert. „Trotz der negativen Auswirkungen für Arbeitssuchende wurden 2020 keine Negativrekorde auf dem Arbeitsmarkt verzeichnet“, erklärte die Bundesagentur für Arbeit NRW, die Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund NRW, in einer Pressekonferenz.

Rekordwert seit Ende des Zweiten Weltkriegs

Dennoch hat die Corona-Pandemie und der im Frühjahr verhängte erste Lockdown in NRW dramatische Auswirkungen. „Die Zahl der Menschen, die verkürzt gearbeitet haben, stieg im März und April auf ein beispielloses Niveau“, sagte Torsten Withake, Chef der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit. Im Mai 2020 meldeten in NRW 105.000 Betriebe für 1,11 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzarbeit an – ein Rekordwert seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Withake: „Dadurch wurden nach unseren Berechnungen bis zu 1,2 Millionen Arbeitsplätze gesichert.“ Im Schnitt lag die Arbeitslosigkeit seit 1993 nur in den Jahr 2017 bis 2019 niedriger als 2020. Für das kommende Jahr gehen die Tarifpartner von einer konjunkturellen Erholung im Frühjahr aus.

Kräftige konjunkturelle Erholung im Frühjahr

Für das kommende Jahr gehen die Tarifpartner aber von einer kräftigen konjunkturellen Erholung im Frühjahr aus – die sich unter bestimmten Voraussetzungen auch positiv auf den regionalen Arbeitsmarkt aus­wirken wird. „Wichtig für eine dauerhafte Stabilisierung des Arbeitsmarktes sind positive und nachhaltige Perspektiven für die Unternehmen, die zuletzt einen erheblichen Substanzverlust hinnehmen mussten“, sagt Arndt Günter Kirchhoff, Präsident der ­Landesvereinigung der Un­ternehmens­verbände Nordrhein-Westfalen. „Natürlich müssen wir dafür aber neben einer Beherrschung der pandemischen Lage zentrale Aufgaben wie die digitale und nachhaltige Transformation entschlossen angehen.“

Genau dies macht den Tarifpartnern und den Arbeitsagenturen im ganzen Land große Sorge. „Während der Arbeitsmarkt für Menschen mit Qualifikationen auch in der Krise relativ stabil blieb, sind die Chancen für Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss erkennbar gesunken“, berichtet Torsten Withake. So verfügen über 60 Prozent der aktuell 724 572 Arbeitslosen in NRW nicht über eine ­abgeschlossene Berufsausbildung, nur sieben Prozent der aktuell Erwerbslosen weisen einen akademischen Abschluss in ihrer Biografie auf.