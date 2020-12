Langenfeld (dpa/lnw) - Ein großes Polizeiaufgebot hat in Langenfeld zwischen Düsseldorf und Köln eine größere Cannabis-Plantage ausgehoben. Vorsichtshalber seien am Donnerstagmorgen auch Beamte von Spezialeinheiten im Einsatz gewesen, sagte ein Polizeisprecher in Mettmann auf Anfrage. Es habe aber keinen Widerstand gegeben.

Die hinteren Räume einer Kfz-Werkstatt seien für den Drogenanbau genutzt worden. Der Eigentümer der Räume wurde vorläufig festgenommen. Es werde nun geklärt, ob er von der Plantage wusste.

In zwei jeweils etwa 80 Quadratmeter großen Räumen seien 738 Cannabispflanzen sowie umfangreiches, professionelles Equipment zur Aufzucht und Pflege der besonderen Flora aufgefunden und sichergestellt worden.

Die sichergestellten Pflanzen hätten zu etwa 50 Kilogramm verkaufsfertigem Cannabis im geschätzten Wert von mindestens 200 000 Euro verarbeitet werden können. Erst am Samstag hatten Ermittler eine große Plantage in Wuppertal ausgehoben.