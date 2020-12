Weltgrößte Containerreederei plant Standort in Duisburg

Die Ansiedlung belege die Qualität des Duisburger Standorts für die Erschließung des europäischen Hinterlandes. «Für die Großen der Branche führt am Logistik-Hub Duisburg kein Weg vorbei», erklärte der Duisburger Hafenchef Erich Staake. Auf dem 43 Hektar großen Hafengelände im Duisburger Stadtteil Walsum gibt es eine 500 Meter lange Kaimauer, an der große Containerschiffe anlegen können. Der Hafen ist an das Bahn- und Autobahnnetz angeschlossen.