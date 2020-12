Laumann warnt Heimleiter: «Werde Besuchsrecht durchsetzen»

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat die Leiter von Pflege- und Altenheimen eindringlich davor gewarnt, Besucher aus Sorge vor Ansteckungen mit dem Coronavirus auszusperren. «Ich werde die Besuchsmöglichkeiten in den Heimen durchsetzen», sagte Laumann am Donnerstag in Düsseldorf. «Um das mal abschließend zu klären: Ein Heimleiter hat nicht das Recht, das Heim dichtzumachen.» Man werde den Heimen über die Weihnachtsfeiertage mit Personal helfen. Es würden zusätzlich Sanitäter zur Verfügung stehen - etwa für die Schnelltests.

Von dpa