Experte: Verzerrte Berichterstattung nach Silvesternacht

Köln (dpa) - Die Kölner Silvesternacht vor fünf Jahren hat nach Einschätzung des Sozialpsychologen Andreas Zick zu einer Überbetonung von Kriminalität durch Migranten in den Medien geführt. «Es gibt einen Effekt des Signal-Ereignisses auf die journalistische Arbeit in der Nachfolge», sagte der Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld am Donnerstag in einem Online-Pressegespräch des Mediendienstes Integration. «Es gab eine Überbetonung danach von Kriminalität, die nicht übereinstimmte mit der Kriminalstatistik, insbesondere bei der Frage: Welche Gruppen sind anfällig für Straftaten?» Es habe auch eine Homogenisierung der Tätergruppen gegeben, die so durch die Faktenlage nicht gedeckt gewesen sei.

Von dpa