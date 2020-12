Paketbote zum Bundespräsidenten: «Ohne uns läuft nichts»

Bonn (dpa/lnw) - Paketbote Peter Bohmann (64) hat Bundespräsident Frank Walter Steinmeier über seinen Arbeitsalltag in der Corona-Pandemie berichtet. Im Vergleich zum ersten Lockdown im Frühjahr habe sich die Situation verbessert, sagte Bohmann am Donnerstag in einer Videoschalte mit dem Staatsoberhaupt. «Die Leute wissen genau: Ohne uns läuft nichts.» Und das spiegele sich in ihrem Verhalten wider. «Sie sind sehr dankbar. Die Leute freuen sich riesig, wenn wir kommen.» Da mache das Arbeiten Spaß. Bohmann ist Paketzusteller in Köln-Deutz.

Von dpa