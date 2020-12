Wuppertal (dpa/lnw) - Ein 33-jähriger Remscheider steht seit Donnerstag wegen Missbrauchs eines Achtjährigen in Wuppertal vor Gericht. Während die Eltern beim Kegelabend waren, soll sich der ehemalige Freund der Familie regelmäßig an dem Jungen vergangen haben, heißt es in der Anklage. Er hatte sich bereit erklärt, auf das Kind aufzupassen.

Von dpa