Statt Feuerwerk: Aktion «Licht an. Jahr aus» in Köln

Köln (dpa) - Trotz Böllerverkaufsverbot soll es in Stadt Köln an Silvester eine Art Feuerwerk geben: Unter dem Motto: «Licht an. Jahr aus» sollen die Menschen um 0.00 Uhr für fünf Minuten zu Hause das Licht immer wieder an und ausmachen. Die Stadt spricht vom «größten Lichtfeuerwerk der Welt». Am Freitag wurde die Werbe-Kampagne für die Aktion gestartet.