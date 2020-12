Wie die Polizei am Freitag mitteilte, legte sich der Mann ohne Maske am Vortag zunächst mit zwei Bediensteten des Ordnungsamts an und verletzte einen Mitarbeiter leicht. Der Mann wurde von den Beamten gefesselt, die Polizei wurde informiert. Da der Mann sich weiter aggressiv verhielt und keine Papiere dabei hatte, fuhr die Polizei mit ihm zu Hause vorbei. «Bereits bei Betreten der Wohnräume nahmen die Polizisten starken Marihuana-Geruch wahr», heißt es in der Mitteilung.

In der Küche fanden die Beamten das Plantagenzelt. «Da der Mann zudem unter Drogeneinfluss zu stehen schien, entnahm ihm ein Arzt schließlich im Polizeigewahrsam eine Blutprobe.»