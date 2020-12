Erlass: Keine Erstattung der Lohnzahlung bei Tönnies

Rheda-Wiedenbrück/Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei der Erstattung von Lohnfortzahlungen an den Fleischkonzern Tönnies bleibt das Land Nordrhein-Westfalen bei seiner Ablehnung. Das NRW-Arbeits- und Gesundheitsministerium habe den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) per Erlass angewiesen, Anträge auf Verdienstausfallentschädigung abzulehnen. Das teilte ein Sprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Unternehmen zeigte sich überrascht von der Aussage des Ministeriums. «Wir sind verwundert über die Presseveröffentlichungen, da uns noch am Donnerstag vom LWL mitgeteilt wurde, dass keine Entscheidung vorliegt», teilte Tönnies-Sprecher André Vielstädte mit.

Von dpa