Neuer OB: Düsseldorf schafft Umweltspuren ab

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die umstrittenen Umweltspuren sollen in Düsseldorf in wenigen Monaten wegfallen. Der neue Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) kündigte am Freitag an, dass die Umweltspuren ab dem 1. März 2021 Geschichte sein werden. Klimaschutz und nachhaltige Mobilität seien ihm eine Herzensangelegenheit. «Aber die Umweltspuren hatten ihren Namen noch nie verdient.» Die Spuren, die nur für bestimmte Fahrzeuge ausgewiesen sind, verursachten Staus und Emission, seien so schlecht für Umwelt und Wirtschaft. Sein Konzept sehe eine intelligente Ampelsteuerung auf belasteten Strecken, einen schnelleren Radwegeausbau und besseren öffentlichen Nahverkehr vor.

Von dpa