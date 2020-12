Der Beschuldigte spielte in einer TV-Serie über Clans mit und lebte zeitweise mit der Rapperin «Schwesta Ewa» zusammen. Die Musikerin hatte im vergangen Jahr eine Razzia in ihrer Wohnung, die eigentlich dem Profi-Boxer galt, via Instagram publik gemacht und sich über den Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) beschwert.

Laut Urteil soll der heute 29-Jährige unter anderem im August 2019 vor dem Eingang eines Restaurants im Düsseldorfer Hafen gemeinsam mit weiteren Clanmitgliedern den Türsteher attackiert und schwer verletzt haben. Mehrere andere Vorwürfe wie eine Erpressung waren im Laufe des Verfahrens eingestellt worden, weil sie für die mögliche Strafhöhe keine Rolle gespielt hätten.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Verteidiger hat bereits angekündigt, in die Revision zu gehen.