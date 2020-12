Arzt soll Patientin vergewaltigt haben: U-Haft

Gütersloh (dpa/lnw) - Wegen des Verdachts der Vergewaltigung in einem Krankenhaus in Gütersloh sitzt seit Mittwoch ein Mediziner in Untersuchungshaft. Der Arzt aus Oelde soll sich an der 36-jährigen Patientin am Dienstag vergangenen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten. Das Amtsgericht Bielefeld schickte den 42-Jährigen wegen dringenden Tatverdachts in U-Haft. Die Ermittlungen werden von der Polizei des Kreises Gütersloh geführt.

Von dpa