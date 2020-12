Eingeschlossen: Polizei holt berauschten 15-Jährigen aus Zug

Essen (dpa/lnw) - Er soll auf dem Klo einen Joint geraucht und sich dann geweigert haben, herauszukommen: Die Bundespolizei hat im Essener Hauptbahnhof einen berauschten 15-Jährigen aus einer Zugtoilette geholt. Die Beamten hätten die Tür im Intercity gewaltsam öffnen müssen, teilte die Behörde am Freitag mit. Bei dem Jugendlichen seien am Donnerstagnachmittag Marihuana und ein Messer gefunden worden. Zudem habe er keinen gültigen Fahrausweis gehabt. «Da er sich in einem berauschten Zustand befand, wurde der Rettungsdienst informiert», hieß es. Der 15-Jährige kam in eine Essener Klinik. Die Beamten leiteten ein Verfahren unter anderem wegen Verstößen gegen das Drogen- und Waffengesetz ein.

Von dpa