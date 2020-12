Richterbund: NRW bei Pandemie-Betrugsverfahren an Spitze

Köln (dpa/lnw) - NRW liegt einem Bericht zufolge bei Strafverfahren mit Bezug zur Corona-Pandemie bundesweit an der Spitze. Von 20 000 Strafverfahren wegen Verdachts auf Subventionsbetrug und anderer Betrugsmaschen würden mehr als 7500 Verfahren in Nordrhein-Westfalen geführt. Das schreibt der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbunds, Sven Rebehn, in einem Beitrag für den «Kölner Stadt-Anzeiger» (Samstag). «Es dürfte bis weit ins nächste Jahr hinein dauern, ehe Staatsanwaltschaften und Gerichte alle Corona-Verfahren abgearbeitet haben.»