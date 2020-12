Ford-Betriebsrat zu Sparprogramm: 4900 Jobs abgebaut

Köln/Saarlouis (dpa) - Der Autobauer Ford kommt bei seinem Sparprogramm voran. Zum Jahresende werde der Personalbestand in Deutschland im Vergleich zu Anfang 2019 um 4900 auf knapp 20 000 reduziert sein, sagte der Betriebsratschef von Ford Europa, Martin Hennig, der Deutschen Presse-Agentur. In Köln verblieben dann mehr als 15 000 Mitarbeiter und im saarländischen Saarlouis 4500. Hinzu kommt noch ein Entwicklungszentrum in Aachen mit circa 200 Beschäftigten. «Der Arbeitsplatzabbau ist schmerzhaft, aber mit Blick auf die Gesamtsituation haben wir das vernünftig hinbekommen.»

Ford hat in Deutschland eine lange Tradition, seit neun Jahrzehnten stellt das US-Unternehmen Autos in Köln her. Doch schon seit längerem ist der ganze Konzern unter Druck, 2019 wurde ein Umstrukturierungsprogramm eingeleitet. Im selben Jahr konnte der operative Jahresverlust in Europa zwar deutlich reduziert werden, die Coronakrise setzte Ford und seinen Wettbewerbern aber zu. In den ersten neun Monaten 2020 sank die Zahl der in Europa verkauften Ford-Fahrzeuge um 4,2 Prozent auf rund 300 000.

Ursprünglich sollten 5400 Arbeitsplätze dem Rotstift zum Opfer fallen, also 500 mehr als nun umgesetzt. Teilweise liegt das daran, dass Mitarbeiter erst im nächsten Jahr gehen wollen. Teilweise sind «Insourcing-Maßnahmen» der Grund: Beschäftigte, deren Stelle gestrichen wurde, wurden umgeschult und sind nun in Bereichen tätig, wo bisher externe Dienstleister eingesetzt wurden. So erledigen nun Ford-Mitarbeiter die Endmontage von Türen - sie bringen Lautsprecher, Fensterheber oder Griffe an. «Die Kostenkalkulation ergab, dass das günstiger ist für den Konzern», sagte Hennig. «Outsourcing lohnt sich manchmal nicht, das hat auch die Chefetage erkannt.»

Anfang 2021 will das Ford-Management entscheiden, wo das erste Elektroauto von Ford in Europa gebaut wird. Nicht nur Köln ist als Standort im Rennen, sondern auch das rumänische Craiova. Hennig hofft, dass es die Domstadt wird. «Die Personalkosten sind hier zwar höher als in anderen EU-Staaten, aber Köln hat mit seiner langen Ford-Tradition ein großes Fachwissen aufgebaut, und es gibt die richtigen Zulieferer und Partnerfirmen in der Umgebung.» Ein Vorteil wäre auch die Nähe zum Entwicklungszentrum in Aachen.

Nach Auffassung des Arbeitnehmervertreters wäre die Fertigung des E-Autos zwar sehr wichtig für Köln. Allerdings wäre das Potenzial für einen damit zusammenhängenden Job-Aufbau begrenzt, schließlich soll die Plattform - also der Unterbau samt E-Motor und Batterie - von VW kommen. Ford wäre für Karosserie und weitere Arbeitsschritte zuständig, etwa den Einbau von Scheinwerfern, Navigationssystemen oder Lautsprechern. «Die Wertschöpfung wäre deutlich geringer als bei der Fertigung eines eigenen Autos mit Verbrennungsmotor.» Dennoch wäre die Herstellung des Stromers eine Weichenstellung in Richtung zukunftsfähiger Standort in einer Branche im Umbruch, sagt Hennig.

Sorgenfalten bekommt er mit Blick gen Großbritannien: In das Vereinigte Königreich gehen derzeit etwa 30 Prozent der in Deutschland gefertigten Ford-Autos. Sollte tatsächlich ein harter Brexit kommen mit Zöllen, «dann wären das sicherlich deutlich weniger Bestellungen aus Großbritannien», so der Betriebsratschef. Die EU-Vorgaben zum CO2-Ausstoß der Fahrzeugflotte hält Hennig für sehr ambitioniert. Hier dürfe man die Autoindustrie nicht überfordern, schließlich würde das Jobs gefährden. Der Verkauf von Elektroautos sei im Sinne des Klimaschutzes zwar positiv, aber es gebe eben noch keinen großen Markt hierfür - auch weil es noch nicht genug Ladepunkte gebe, und dies liege nicht an Ford.

Trotz dieser Widrigkeiten am Markt befürchtet Hennig nicht, dass bei Ford Deutschland nach dem bald abgeschlossenen Stellenabbau die nächsten Jobkürzungen kommen könnten. Normale Fluktuation werde es weiter geben - dass also Mitarbeiter in Rente gehen oder zu einer anderen Firma wechseln und ihre Stellen nicht nachbesetzt werden. «Große Einschnitte wird es erstmal aber nicht mehr geben.»