Bestatter: Arbeit mit trauernden Angehörigen

Die Bestimmungen für die Bestattungen auf dem Friedhof seien zum Glück nicht so streng wie im ersten Lockdown, als die Zahl der Teilnehmer sehr limitiert war. «Natürlich ist Maskenpflicht, natürlich sind die Personenzahlen in den Trauerhallen reduziert», sagte Kuckelkorn. «Aber vor den Hallen darf man mit Abstand mit mehreren Menschen stehen, und dorthin wird die Trauerfeier dann akustisch übertragen.» Schwierig sei es, auch am Grab den Abstand zu wahren. «Denn dort sind die Emotionen natürlich am stärksten.»