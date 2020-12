Drogen und Bargeld in Umzugskarton versteckt

Aachen (dpa/lnw) - Drogen, Bargeld und eine größere Anzahl Casino-Jetons hat die Polizei am Freitagabend in einer Wohnung von drei jungen Männern in Aachen gefunden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten sich Nachbarn zuvor über penetranten Drogengeruch aus der Wohnung beschwert. Die drei Männer versuchten demnach noch, die Gegenstände zu verstecken: Als die Polizisten an ihrer Tür klingelten, füllten sie Geld und Drogen in einen großen Umzugskarton und versuchten, diesen über die Terrassentür nach draußen zu bringen. Dabei wurden sie von der Polizei aufgehalten.

Von dpa