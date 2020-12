Düsseldorf (dpa/lnw) - Nachdem es am Vortag zeitweise Gedränge am Düsseldorfer Flughafen gab, blieb die Lage am Düsseldorfer Flughafen laut Bundespolizei am Samstag entspannt. Es habe keine Situation wie am Freitagmittag gegeben, sagte ein Sprecher. Am Corona-Testzentrum im Flughafen gab es am Samstag allerdings wieder lange Schlangen.

Von dpa