Nach heiterem Adventssonntag wird es ungemütlich

Essen (dpa/lnw) - Kurz vor Weihnachten zeigt sich das Wetter in Nordrhein-Westfalen noch wenig festlich. «Der beste Tag in der aktuellen Prognose wird wohl der Adventssonntag», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Am Sonntag bleibe es weitgehend trocken, «hin und wieder guckt auch mal die Sonne durch die Wolken». Dazu werden laut DWD-Prognose Temperaturen bis 12 Grad erwartet.

Von dpa