Die von mutmaßlichen Neonazis bewohnte Straße in Dorstfeld steht schon lange im Fokus der Sonderkommission. Im Mai hatte das Gelsenkirchener Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren eine von der Polizei geplante Videoüberwachung im sogenannten Nazi-Kiez vorerst untersagt. Geklagt hatten vier Anwohner, die der Dortmunder Neonazi-Szene zugerechnet werden. Sie hätten sich durch die beabsichtigte Videoüberwachung der Straße und des Gehwegs vor dem von ihnen bewohnten Haus in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt gesehen.

Die Sachbeschädigung von Freitagabend werde man nun in das Hauptverfahren beim Verwaltungsgericht einbringen, teilte der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange mit. Die Schmierereien zeigten erneut, das Rechtsextremisten an einer «national befreiten Zone» festhalten wollten.

Im September 2019 hatten Graffiti-Künstler bei einer öffentlichen Aktion in der betroffenen Straße den Schriftzug «Our Colours Are Beautiful» über rechte Parolen gesprüht. Seitdem achtet die Polizei darauf, dass das Kunstwerk erhalten bleibt und keine neuen extremistischen Schmierereien auftauchen.