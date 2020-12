Mehr Tierbestattungen: Haustiere als Familienmitglied

Eine Sprecherin der Dortmunder Friedhofsgärtner schilderte, an der letzten Ruhestätte für das geliebte Haustier werde in der Regel nicht gespart. Zu einem Tierfriedhof in der Ruhrgebietsstadt kommen manche Trauernde täglich, andere treffen sich regelmäßig, um sich am Grab des Lieblingstiers gegenseitig zu trösten.