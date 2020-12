Herbstmeister Essen: Bereit für Pokal-Coup gegen Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Herbstmeisterschaft perfekt gemacht und den nächsten Coup schon im Visier: Die Regionalliga-Fußballer von Rot-Weiss Essen wollen ihre gute Hinrunde mit dem Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals krönen. «Die Pokalpartie ist ein Bonusspiel. Wir haben noch keine Niederlage, das wollen wir gegen Düsseldorf auch so halten», sagte RWE-Trainer Christian Neidhart vor dem Zweitrunden-Duell am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. In der Liga ist RWE nach dem 20. Saisonspiel der West-Staffel weiterhin ungeschlagen.

Von dpa