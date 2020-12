Düren (dpa/lnw) - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei betrunkenen Männern in Düren ist ein 42-Jähriger schwer verletzt worden. Die Männer waren vor der Wohnung einer Bekannten in Streit geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 42-Jährige erlitt mehrere Gesichtsfrakturen und kam in ein Krankenhaus.

Von dpa