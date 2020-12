In der ersten Sendung «Corona: zwischen Angst und Hoffnung» komme es zu einem ungewöhnlichen Wiedersehen, berichtete der WDR. Eckart von Hirschhausen hatte für die WDR-Dokumentation «Hirschhausen auf Intensiv» zu Beginn der Pandemie eine Woche lang im Universitätsklinikum Bonn gedreht. Dort erlebte er mit, wie einer der ersten Covid-19-Patienten der Region über Wochen mit schwersten Lungenschäden beatmet werden musste. Dieser Mann, Jörg Pütz, sei am 4. Januar 2021 Gast in «Hirschhausens Sprechstunde».

«Als ich Jörg Pütz das erste Mal sah, schwebte er zwischen Leben und Tod. Dass er sich so gut erholt hat und dass ich ihn so munter wiedersehen darf, ist mir eine große Freude. Ihm und seiner ganzen Familie ist es ein Herzensanliegen, über die Gefahren des Virus zu berichten, und allein dafür wünsche ich dieser Sendung viele Zuschauerinnen und Zuschauer», sagte von Hirschhausen.

Seine weiteren Gäste in den neuen Folgen sind Reiner Calmund, Margot Käßmann, Wigald Boning, Torsten Sträter und Lisa Ortgies.

Die Sendungen sind auch in der ARD-Mediathek abrufbar.