Feier in Arztpraxis: Frau beißt Beamtin in Finger

Essen (dpa/lnw) - Die Polizei hat in Essen eine Weihnachtsfeier in einer Arztpraxis aufgelöst. Ein Mann und vier Frauen ohne Mund-Nasen-Schutz aus fünf verschiedenen Haushalten seien offenbar einem Anwohner durch ein geöffnetes Fenster im Hinterhof aufgefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es habe «laute Musik, dazu Partylärm mit singenden und tanzenden Gästen» gegeben, hieß es. Der 35-jährige Arzt habe erklärt, dass es der letzte Arbeitstag gewesen sei und «er seine Angestellten nach einem schweren Jahr mit einer kleinen Feier habe belohnen wollen».