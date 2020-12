Mit einem Paket unter dem Arm hatte der bislang unbekannte Mann am Freitagabend an der Tür des Ehepaars geklingelt. Die 52-jährige Frau öffnete die Tür, woraufhin der vermeintliche Paketbote eine Schusswaffe zog und in die Wohnung stürmte. Die zwei Komplizen folgten und forderten den 53 Jahre alten Ehemann dazu auf, seinen Tresor zu öffnen. Die Räuber hätten Schmuck und Bargeld im niedrigen sechsstelligen Bereich erbeutet. Anschließend floh das Trio in unbekannte Richtung.

Es sei bislang der erste Fall dieser Art im Kreis gewesen, erklärte der Polizeisprecher. Die Räuber hätten vermutlich Kenntnis vom Tresor gehabt. Die Ermittlungen zu der Tat am Freitag hätten gerade erst begonnen.