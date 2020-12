Bundeswehr sagt Hilfe in bereits vier NRW-Impfzentren zu

Düsseldorf/Viersen (dpa/lnw) - Soldaten der Bundeswehr werden in mindestens vier Städten und Kreisen in den Corona-Impfzentren unterstützen. Es stehen bei weiterem Bedarf aber noch mehr «helfende Hände» der Bundeswehr für die Impfkampagne zur Verfügung, wie ein Sprecher des Landeskommandos in Nordrhein-Westfalen am Montag sagte. Es seien bereits Anträge auf Hilfsleistungen aus den Kreisen Viersen, Euskirchen, Mettmann sowie Köln genehmigt. Ein weiterer Antrag aus dem Hochsauerlandkreis werde noch geprüft. Sobald die Zentren in Betrieb gingen, sollten auch die Soldaten ihre Arbeit aufnehmen. Die Bundeswehr gehe davon aus, dass noch weitere Städte von dem Hilfsangebot Gebrauch machen werden.

Von dpa