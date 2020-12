Schalke ohne Mascarell und Boujellab im Pokal gegen Ulm

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 muss im DFB-Pokalspiel gegen den Regionalligisten SSV Ulm am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) ohne Kapitän Omar Mascarell auskommen. Der Spanier musste gegen Arminia Bielefeld am Samstag mit einer muskulären Verletzung früh vom Feld und wird bis zum letzten Spiel des Jahres nicht rechtzeitig fit. Zudem fällt Nassim Boujellab (Entzündung im Mund) als Sturm-Alternative aus. Der Einsatz von Ozan Kabak (muskuläre Probleme) sei zudem fraglich, sagte Interimstrainer Huub Stevens am Montag. Dessen Kurzzeit-Mission ist nach der Pokalpartie schon wieder beendet. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Von dpa