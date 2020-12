Versuchte Tötung in Düsseldorf: Verdächtiger festgenommen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein 45-Jähriger soll in Düsseldorf versucht haben, einen zwei Jahre jüngeren Mann umzubringen. Kurz nach dem Angriff auf offener Straße sei der Verdächtige von einer Spezialeinheit in seiner Wohnung festgenommen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag.