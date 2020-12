Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung will die Kommunen stärker von Flüchtlingskosten entlasten. Land und Kommunen hätten eine Vereinbarung über höhere Pauschalen erzielt, berichtete NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) am Montag in Düsseldorf.

Von dpa