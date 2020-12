Bochum will Mainz im Pokal «auf Augenhöhe» begegnen

Bochum (dpa/lnw) - Der Fußball-Zweitligist VfL Bochum hofft im DFB-Pokalspiel beim FSV Mainz 05 auf eine Überraschung. Verzichten muss VfL-Trainer Thomas Reis auf Tarsis Bonga sowie die Innenverteidiger Saulo Decarli und Vasileios Lampropoulos. Linksverteidiger Danilo Soares und Torhüter Manuel Riemann sollten trotz Prellungen am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) einsatzfähig sein. «Ich gehe davon aus, dass beide in Mainz auflaufen werden», sagte der Coach des Zweitliga-Dritten am Montag.