«Feuer an»: Imitierte Pressemitteilung sorgt für Verwirrung

Köln (dpa/lnw) - Eine imitierte Pressemitteilung im Internet hat in Köln für Verwirrung gesorgt. Wer am Montagmorgen nach entsprechenden Begriffen googelte, gelangte auf eine Seite, die täuschend echt nach einer offiziellen Verlautbarung der Stadt aussah. Darauf war die Überschrift «Feuer an. Jahr aus.» zu lesen - eine Anspielung auf die an Silvester geplante Aktion «Licht an. Jahr aus.», bei der Kölner für fünf Minuten zu Hause das Licht immer wieder an- und ausmachen sollen. Das «Lichterfeuerwerk» ist als Böller-Ersatz gedacht.

Von dpa