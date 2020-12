Drive-in für Corona-Tests bleibt auch über Weihnachten offen

«Aufgrund des enormen Andrangs kann es zwar vereinzelt zu Wartezeiten von 1-2 Stunden, inklusive Test und Ergebnis kommen, allerdings sind alle Besucher bisher sehr geduldig und weiterhin positiv gestimmt», erklärte Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher. Bislang seien rund 200 Tests positiv gewesen.

In das Drive-in kann man - wie der Name verrät - per Auto fahren. Nach etwa 15 Minuten soll das Ergebnis eines Schnelltests vorliegen, der 29 Euro kostet. Negativ getestete Besucher können das Drive-in direkt wieder verlassen - bei einem positiven Testergebnis verlangt das Gesundheitsamt eine zweite Probe für den sogenannten PCR-Test. Dieser wird im Anschluss in einem Labor ausgewertet.