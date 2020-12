Hänneschen-Theater stellt Rosenmontagszug nach

Köln (dpa/lnw) - Der Kölner Rosenmontagszug soll nächstes Jahr trotz Corona doch noch stattfinden - im Miniaturformat. Das traditionelle Kölner Stockpuppentheater Hänneschen soll ihn nachstellen. «Dabei wird der kleine Zoch alles haben, was das Original so einzigartig macht: von den Blauen Funken an der Spitze über Tanzgruppen und Kapellen bis zum großen Finale mit dem Kölner Dreigestirn», teilte das Festkomitee Kölner Karneval am Dienstag mit. «Der Clou: Die Persiflage-Wagen entsprechen exakt den geplanten Originalen für den Rosenmontagszug 2021.»

Von dpa