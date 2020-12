Erste Impfstofflieferung: 180 Dosen für je Stadt und Kreis

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei der ersten Impfstoff-Lieferung in Nordrhein-Westfalen am kommenden Wochenende soll jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt gleich viele Impfdosen erhalten, nämlich 180. Dies teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Dienstag in Düsseldorf auf dpa-Anfrage mit. Sie bestätigte die Angaben vom Montagabend, wonach in NRW bei der allerersten Lieferung am zweiten Weihnachtsfeiertag insgesamt 9750 Impfdosen erwartet würden. Am 28. und am 30. Dezember sollten demnach weitere Lieferungen mit insgesamt 273 000 Impfdosen folgen. Im Januar würden dann wöchentlich exakt 141 374 Portionen des Serums erwartet, hatte das Ministerium am Montag berichtet.

