Gericht: Solinger Ausgangsbeschränkung ist rechtmäßig

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht hat die Ausgangsbeschränkung der Stadt Solingen für rechtmäßig erklärt. Die Stadt hatte am 15. Dezember eine nächtliche Ausgangsbeschränkung für die Zeit zwischen 22:00 Uhr abends bis 05:00 Uhr früh am Folgetag angeordnet. Den dagegen gerichteten Eilantrag eines Solingers lehnte das Gericht am Dienstag ab, wie eine Sprecherin mitteilte (Az.: 26 L 2603/20).

Von dpa