Dortmund im DFB-Pokal ohne Moukoko - Reus auf der Bank

Braunschweig (dpa) - Borussia Dortmund verzichtet im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig auf seinen Shootingstar Youssoufa Moukoko. Der 16-Jährige, der zuletzt in der Liga bei der 1:2-Niederlage bei Union Berlin sein erstes Tor in der Fußball-Bundesliga erzielt hatte, ist am Dienstagabend nicht einmal im Kader des BVB. «Youssoufa hat mit dem Knie Probleme und steht deshalb nicht zur Verfügung», sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl dem TV-Sender Sport 1.

Von dpa