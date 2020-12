Werl/Dortmund (dpa/lnw) - Ein offenbar unter Drogen stehender Lkw-Fahrer ist auf der Autobahn 44 mit seinem Tanklaster umgekippt. Er war am Mittwoch kurz nach Mitternacht bei Werl (Kreis Soest) von der Fahrbahn abgekommen und hatte beim Gegenlenken die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Polizei mitteilte. Der mit Heizöl beladene Lkw kippte um und blockierte alle Fahrspuren. Der 25-Jährige Fahrer blieb unverletzt und konnte sich eigenständig aus dem Führerhaus befreien.

Die Polizisten vermuteten bei der Unfallaufnahme, dass er Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Ein Drogenvortest bestätigte, dass er Amphetamin und Cannabis genommen hatte. Mit einer Blutprobe sollte dies noch überprüft werden. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Die Autobahn blieb bis in den Morgen in Fahrtrichtung Kassel komplett gesperrt, gegen 9.20 Uhr wurde ein Fahrstreifen wieder freigegeben. Es war auch Dieselkraftstoff ausgelaufen, so dass die Reinigungsarbeiten noch bis zum Mittag andauern sollten. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 100 000 Euro.