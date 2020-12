Vollsperrung A44 in Richtung Kassel: Tanklaster umgekippt

Werl/Dortmund (dpa/lnw) - Auf der Autobahn 44 bei Werl (Kreis Soest) ist ein Tanklaster umgekippt. Die Autobahn sei in Fahrtrichtung Kassel voll gesperrt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Die Sperrung werde bis in den Berufsverkehr hinein andauern. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Es wurde niemand verletzt.