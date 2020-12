Düsseldorf (dpa/lnw) - Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat angekündigt, dass es auch im neuen Jahr das Angebot anlassloser Corona-Tests für Lehrer geben wird. Details werde man zum Jahresbeginn bekanntgeben, hieß es in einem Weihnachtsgruß der Ministerin per E-Mail an alle Schulen in Nordrhein-Westfalen.

Von dpa