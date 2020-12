Laumann verzichtet erstmals auf Weihnachtsmesse

Düsseldorf (dpa/lnw) - Auch der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister und gläubige Katholik Karl-Josef Laumann (CDU) hat wegen eines Gottesdienstbesuchs an Weihnachten mit sich gerungen. «Ich bin jetzt 63 Jahre alt. Es wird sicherlich das erste Weihnachten sein, wo ich nicht in unsere Dorfkirche komme», sagte er am Mittwoch in Düsseldorf zu der aktuellen Streitfrage in der Corona-Pandemie.

Von dpa