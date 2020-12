Tatverdächtige nach Einbruch in Warenhaus gefunden

Münster (dpa/lnw) - Die Polizei hat vier Tatverdächtige gefunden, die unter anderem für einen Einbruch in ein Warenhaus in Münster verantwortlich sein sollen. Bei der Durchsuchung der Wohnungen wurden unter anderem 30 000 Euro Bargeld entdeckt, wie die Polizei Münster am Mittwoch mitteilte. Drei der Männer sollen im Juli ein Loch in das Dach einen Warenhauses geschnitten und dort eingebrochen sein. Es wurden zahlreiche Laptops und Handys im Verkaufswert von 75 000 Euro gestohlen. Durch Videoaufnahmen konnten die Beamten die drei Verdächtigen im Alter von 23, 24 und 34 Jahren ausmachen. Bei einer Durchsuchung der Wohnungen des 24- und 34-Jährigen entdeckten die Ermittler Marihuana-Plantagen sowie 250 Gramm verkaufsfertiges Marihuana.

Von dpa