73-Jährige mit Rollator von Bus erfasst: Schwer verletzt

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Eine 73-Jährige Frau ist am Mittwoch an einer Bushaltestelle in Mönchengladbach von einem anfahrenden Bus erfasst, ein Stück mitgeschleift und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau zunächst vergeblich versucht, hinten einzusteigen. Dann sei sie zum vorderen Buseingang gegangen und habe dort an die Tür geklopft. Der Bus sei in diesem Moment angefahren und habe die Frau erfasst. Sie sei gestürzt, und der Bus sei ihr über die Füße gefahren. Fahrgäste machten den Busfahrer laut Polizei auf den Unfall aufmerksam. Er sagte den Beamten, weder vom Klopfen der Frau noch von dem Unfall etwas bemerkt zu haben.

Von dpa