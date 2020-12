Ochtrup (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der Autobahn 31 haben sich an Heiligabend drei Menschen verletzt. Die Autobahn musste kurzzeitig in Fahrtrichtung Bottrop gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Wie es zu dem Unfall nahe der Anschlussstelle Ochtrup-Nord kam, war zunächst unklar.

Von dpa