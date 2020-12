Demnach soll der 32-Jährige am Donnerstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in Richtung Dortmund-Bodelschwingh auf den Wagen eines 30-Jährigen aus Gelsenkirchen aufgefahren sein. Dessen Auto drehte sich mehrfach, rutschte über eine Grünfläche und prallte gegen die Leitplanke. Die Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32 Jahre alte Fahrer alkoholisiert unterwegs war. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.